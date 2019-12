Steeds meer gedwongen huwelijken

Het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten van gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen steeg de afgelopen jaren van 10 in 2015 tot 27 in 2018. Voor het eerste trimester van 2019 staat de teller op 5. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op een schriftelijke vraag van Stephanie D’Hose (Open VLD).

Het gaat hoofdzakelijk om het dwingen van iemand om te huwen. In 2015 werden 10 dergelijke feiten geregistreerd, in 2016 15, in 2017 21 en in 2018 27. Ook alle vijf feiten in de 1e trimester van 2019 ...