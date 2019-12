Vergeet je glas en gebruik nooit een karaf: zo drink je champagne straks het best

Als je niet voor alcoholvrij kiest, is de kans reëel dat de champagnekurken straks knallen aan tafel. Maar hoe geniet je nu optimaal van een glaasje? Émilien Boutillat, samensteller bij Piper Heidsieck, zit elke dag tussen de bubbels en geeft zijn professionele tips.

Voor het feest

- Koel de champagne bij voorkeur nooit in de diepvriezer. Vrieskou is agressief voor de drank en vernietigt de smaak.

- Bewaar - staand of liggend - in de koelkast. Plaats de fles een viertal uurtjes in de koelkast voor je visite hebt, zodat deze rustig kan koelen. Als je bezoek aankomt, kan je opteren voor een ijsemmer.

Kies voor een tulpvormig glas (rechts) Foto: Shutterstock

- Giet geen champagne in een karaf. Doe dit trouwens ook niet met wijn. De reden? Zo mis je eigenlijk volledig wat de drank je wil bieden omdat er te veel lucht aan kan, wat een nefaste invloed heeft op de smaak.

- De beste glazen zijn tulpvormig. Je herkent ze aan het bredere middenstuk. Ze maken de reuk- en smaakbeleving intenser omdat je neus tijdens het ruiken net in het middenvan het glas komt, waar je alle aroma’s waarneemt. De smalle bovenkant voorkomt dat er te veel lucht aan kan. Smalle glazen gaan dan weer de meeste bubbels geven, maar het drankje kan minder ademen.

Tijdens het feest

- Als je wil, kan je tijdens het hele diner voor champagne kiezen. Brut gaat goed samen met aperitiefhapjes zoals kaas en tapa’s, maar ook met wit vlees zoals kip of vis. Rosé leent zich perfect voor bij sterke vleesjes zoals eend of lam.

- Serveer het aperitief het koudst. Denk tussen de 8 à10 graden. Champagne mag iets warmer zijn tijdens het diner, tussen de 10 à13 graden. Dit maakt de mix tussen warm eten en drank aangenamer.

- Geen paniek als er geen bubbels meer in het glas zitten. Dit betekent dat de champagne tijd heeft gehad om te acclimatiseren. Er is meer lucht in je glas gekomen, waardoor er andere aroma’s zijn vrijgekomen. Die kan je ook proeven. Soms is het leuk om je glas even te vergeten en net die verschillende smaken te ontdekken.

- In het geval van een kerst- of nieuwjaarsreceptie, doe je er niet slecht aan om er vroeg bij te zijn. In de (late) voormiddag staan je smaakpapillen op scherp. Je bent een beetje hongerig en alles smaakt beter. Elf uur is een perfect moment voor een aperitiefje.

Nog een snelle cadeautip: een fles champagne, verpakt als flacon parfum. Piper-Heidsieck, 49,50 euro. Bij de drankhandelaar.

Na het feest

- Flessen over? Bewaar die dan op een koele, droge en donkere plaats waar de temperatuur constant is. Dan kun je flessen zo’n drie jaar houden.

- Bewaren na een avondje kan met een afsluitbare dop. Daarmee blijft de champagne zeker nog lekker voor je visite die de dag erna op het jaar komt klinken.

- Prop er de kurk niet opnieuw in, want die vliegt gegarandeerd even later in de lucht. Steek er ook geen lepel in om de bubbels te behouden. Dat trucje werkt niet.