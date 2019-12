Nog een weekje Winterland

Hasselt-Centrum

Hasselt - De kerstvakantie zit in de helft, de wintersfeer in Hasselt is optimaal

Afgelopen week werden er heel wat kilometers afgelopen. De Santa Run telde enkele honderden deelnemers die in een kerstpak een toertje door de Hasseltse binnenstad liepen.

En hoewel de temperaturen maar niet echt willen zakken, zit de wintersfeer er goed in. Vele bezoekers zakken in de vakantie af naar onze mooie stad. Gezellig rondwandelen, smakelijk eten, cadeautjes shoppen, … het kan allemaal. Deze zondag 29 december zijn alle winkels geopend. Lekker uitblazen kan op Winterland Hasselt als ultieme kers op de ijstaart. De Kerstman ontvangt nog bezoek tot en met 30 december.

Volgende week wuiven we het oude jaar uit met een groots vuurwerk, kan je op nieuwjaarsdag komen salsadansen en op vrijdag 3 januari staat er een legobouwnamiddag op de agenda. Gegarandeerd plezier voor jong en oud!