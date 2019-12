LIVE. De kersttoespraak van koning Filip

Koning Filip houdt vanmiddag om 13 uur zijn traditionele kersttoespraak. Die spreekt hij in volle crisis: de onderhandelingen over de vorming van een volwaardige federale regering slabakken en verlammen het land. Spreekt hij de politici vermanend toe of houdt hij zich op de vlakte? Ook in zijn eigen familie is een en ander gebeurd. Vertelt hij wat over de achttiende verjaardag van zijn dochter en troonopvolgster Elisabeth, die twee maanden geleden groots werd gevierd op het koninklijk paleis? En verwijst hij naar zijn recente twintigste huwelijksverjaardag met koningin Mathilde? De kersttoespraak is hier vanaf 13 uur live te volgen.