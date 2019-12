Sterren kozen in 2019 massaal voor hetzelfde kapsel: de korte bob

Als er één kapsel hip was in 2019, dan was het wel de korte bob. Van modellen Kaia Gerber en Hailey Bieber tot iets oudere actrices onder wie Kirsten Bell: allemaal zetten ze de schaar in hun lange lokken. En daar zullen ze volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt geen spijt van hebben. “Een bob is als een Chanel-jasje: altijd in de mode.” Een beeldoverzicht van de dames met de korte coupe.