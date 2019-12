De politie van de zone Carma gaat drones inzetten om illegaal gebruik van vuurwerk op te sporen. Dat werd dinsdag bekendgemaakt tijdens de voorstelling van drie nieuwe drones die de politie in gebruik nam.

Het is het droneteam van de politie dat tijdens de eindejaarsdagen vanuit de lucht gaat controleren of er gebruik gemaakt wordt van vuurwerk op momenten dat het niet is toegelaten. “We kunnen met het ...