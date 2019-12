Fanfare brengt geslaagd kerstconcert

Loksbergen

Halen - Op zaterdag 21 december bracht K.F. 'In vriendschap en vrede' van Loksbergen haar jaarlijks kerstconcert.

Een traditie waar de muzikanten enorm naar uitkeken en waar de muzikanten en hun dirigent Filip Zegers de afgelopen maanden en weken hard naartoe gewerkt hadden. Ze kozen ook dit jaar voor de mooie parochiekerk van Loksbergen om hun concert te houden. Het werd zoals de voorbije jaren een succes. De kerk was goed gevuld met toeschouwers, muzikanten en fel blinkende instrumenten. Het publiek kon genieten van heel wat herkenbare deuntjes, kerstliederen en een mooi kerstverhaal dat als rode draad doorheen de avond liep. De muzikanten gaven het beste van zichzelf. Elk jaar slagen ze er ook in om te zorgen voor een gastoptreden. Dit jaar kozen ze voor Gene Thomas. Hij is bekend als acteur, presentator, zanger en podiumbeest, een rasechte artiest. Ook in deze intiemere setting konden de muzikanten en toehoorders ongetwijfeld van zijn talent genieten. Op het einde van de avond ontmoetten de muzikanten en het publiek elkaar en was er tijd om na te praten met hartverwarmende drankjes. We keken terecht fier terug op deze muzikale, geslaagde en tot in de puntjes verzorgde avond!