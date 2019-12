Iedereen moet na een volledige loopbaan voortaan een pensioen van minimaal 1.500 euro krijgen. Om dat waar te maken, moet volgens CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri het aanvullend pensioen, of de zogenaamde tweede pijler, verplicht worden. Dat laat Lanjri weten in een persbericht.

“Naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk willen we dat ook in België werkgevers verplicht worden om hun werknemers in te schrijven in een aanvullend pensioenplan. Op die manier geraken we aan het ...