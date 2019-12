Bart De Wever blikt terug op 2019: “Kanteljaar op familiaal vlak”

Voor Bart De Wever is 2019 op familiaal vlak niet in de beste omstandigheden geëindigd. De burgemeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter ving zijn moeder jarenlang bij hem thuis op, maar omdat ze zorgbehoevender werd verhuisde ze naar een woonzorgcentrum. “Dat is zwaar gevallen”, zegt De Wever bij Gazet van Antwerpen.