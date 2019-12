Kerstsfeer in WZC De Voorzienigheid

Bocholt - Ook de bewoners van WZC De Voorzienigheid vertoeven tijdens deze periode volledig in de kerstsfeer. De ene dag vierden ze een kerstfeest dat werd opgeluisterd door koor Bocanto, de andere dag speelden ze zelf het kerstspel na.

Op donderdag 19 december werden de bewoners van De Voorzienigheid getrakteerd op een lekker stuk kerstgebak en konden ze genieten van de kerstliedjes gezongen door Bocanto. Op vrijdag 20 december werd het kerstspel nagespeeld in het woonzorgcentrum. De bewoners kregen de rol van Jozef, de engel, de herder, de koning of de ruiter. Het was net of er professionele acteurs meededen. Het spel werd opgeluisterd door zangkoor de Mia's dat mooie kerstliedjes zong. Het was een gezellige, sfeervolle namiddag.