Jaaroverzicht van Pornhub toont opvallende trend: dit is dé zoekterm van 2019

Naar goede gewoonte heeft Pornhub de statistieken en trends van het afgelopen jaar gebundeld in een jaaroverzicht. De populairste sekssite liet opnieuw een stijging van het aantal bezoekers optekenen en mag ‘amateur’ bekronen tot zoekterm van het jaar. Niet verwonderlijk, vindt seksuoloog Wim Slabbinck. “Het is herkenbaarder. Als mensen in mijn praktijk vertellen dat ze niet graag naar porno kijken, dan is het klassieke porno.”