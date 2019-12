Tokio 2020 kan nog altijd voor Clijsters (maar dan via omweg)

Kim Clijsters staat sinds kort weer op een tennisveld na haar knieblessure. Op 12 september kondigde ze haar comeback aan maar die werd een halt toegeroepen nadat ze zich bij een wedstrijdje padel blesseerde. Daardoor moest ze afzeggen voor de Australian Open. Clijsters: “Mijn knie is nog niet in orde maar binnen een paar weken moet ik klaar zijn. Het doet in elk geval deugd om weer op de courts te kunnen staan. Dit was een tegenslag maar heeft me weer doen beseffen hoe graag ik weer wil terugkomen.”

“Kims blessure was serieus”, zegt Sam Verslegers, haar physical coach. “Ze had acht weken revalidatie nodig, zeven weken zijn bijna achter de rug en ze doet het prima. In januari begint de voorbereiding op haar eerste toernooien.”

Ten laatste begint Kim III aan haar odyssee – na zeven jaar zonder proftennis als 36-jarige tennismama weer wereldtop worden – vanaf 2 maart in het Mexicaanse Monterrey, als voorbereiding op het Amerikaanse hardcourtseizoen met het sterk bezette Indian Wells (9-22 maart) en Charleston (4-12 april).

Stel dat de revalidatie beter uitdraait, zal ze in februari – Dubai, Doha of Acapulco zijn een optie – haar comeback maken. Is wel uitgesloten: de Fedcup-ontmoeting tussen België en Kazachstan (7 en 8 februari in Kortrijk). “Dat Kim zal spelen, is op dit ogenblik niet aan de orde”, zegt Fedcupkapitein Johan Van Herck. “Zelfs als ze niet speelt, is Kim welkom, bijvoorbeeld als mental coach. Dat bekijken we wel half januari. En uiteraard is ze welkom om latere Fedcupontmoetingen om te spelen.”

Moet Clijsters dan een kruis maken over Tokio 2020? In theorie wel, want wie naar de Spelen wil, moet twee keer in vier jaar deelnemen aan de Fedcup. In de praktijk kan ze via achterpoortjes toch naar Tokio. Een jury van de internationale tennisfederatie en het Internationaal Olympisch Comité kan wildcards uitdelen aan wie zich in het verleden verdienstelijk maakte voor de Fed Cup. Zelfs als die jury zich onverbiddelijk toont, is de poort naar Tokio niet gesloten. Als ze zich in de top-300 nestelt, mag ze met Elise Mertens, een topper in het dubbelspel, dubbelen.

Maar eerst het voornaamste obstakel opruimen: opnieuw fit geraken. (hjb, cpm)