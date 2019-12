Door een hersentumor kreeg Nele Jacobs epilepsieaanvallen. Na een ongeval op de trampoline is Eddy Clissen chronisch pijnpatiënt. Allebei helpen ze nu als vrijwilliger in Café Anoniem, waar daklozen, (ex-)verslaafden of mensen die het moeilijk hebben, terechtkunnen voor een kop koffie, om zich te douchen of gewoon wat warmte in de winter.