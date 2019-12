34 graden en een uitzonderlijk hoge luchtvochtigheidsgraad. Tijdens het WK marathon op 28 september gaven 28 atleten er de brui aan. Manuela Soccol (31) was één van de weinige overlevers in de bakoven van Doha. Reconstructie van de marathon die eigenlijk nooit gelopen had moeten worden. “Het was alsof ik drie uur lang in een sauna liep.”