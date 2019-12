Hasselt -

Er was eens een studente bio-ingenieur die in 1996 haar Erasmus in Ierland deed. Twee weken voor ze zou terugkeren, leerde ze de man van haar leven kennen. “Vroeger zei ik ‘I’m going home’ als we met Kerstmis naar België reisden. Nu zeg ik dat niet meer. Ik veriers stilaan.”