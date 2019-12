Bilzen / Hoeselt -

De civiele bescherming is maandagnamiddag op het politiekantoor in Bilzen een verdachte omslag komen ophalen. De enveloppe stak in de brievenbus van een inwoner van Hoeselt. Omdat hij de zaak niet vertrouwde, bracht hij de omslag naar het politiekantoor in Bilzen. Daar werd hij zoals voorgeschreven opgehaald door de civiele bescherming. De inhoud zal nu worden onderzocht.