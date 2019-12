Bij de explosie van een bomauto in een gebied in het noordoosten van Syrië dat bezet wordt door Turkije, zijn er maandag acht personen om het leven gekomen. Dat zegt Ankara, dat de Koerdische troepen verantwoordelijk houdt voor de aanslag.

De explosie gebeurde in het dorp Solouk, in het zuidoosten van de stad Tell Abyad, zegt het Turkse ministerie van Defensie. “Acht onschuldige burgers, onder wie een kind en een vrouw, zijn om het leven ...