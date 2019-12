Voeren -

Vrijdagmorgen onderschepte de lokale PZ Voeren in samenwerking met de collega’s van BT Heuvelland (NL), de Koninklijke Marechaussee (NL) en de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst transmigranten op de E25 in Moelingen. In totaal werden vier migranten opgepakt.