Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek - Bij alcoholcontroles in de politiezone LRH werden afgelopen weekend 16 bestuurders betrapt die te veel alcohol hadden gedronken. Hun rijbewijs werd voor enkele uren ingetrokken. In totaal werden 420 bestuurders aan de kant gezet. De controles gebeurden in de Stationsstraat in Herk-de-Stad, in de Wijkstraat in Diepenbeek, op het Kapelhof in Zonhoven en op de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt.