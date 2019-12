Wordt na Circus nu ook Corendon geschrapt? Alpecin-Fenix lijkt de nieuwe ploeg van Mathieu van der Poel te worden

Met Alpecin en Fenix krijgt Mathieu van der Poel komende week woensdag in Baal twee nieuwe namen op het shirt waarmee hij op 1 januari de GP Sven Nys zal afwerken. Dat meldt de gespecialiseerde wielersite Wielerflits. Wat er met Corendon gebeurt, is nog niet duidelijk.

U kon al via Sportwereld vernemen dat Circus als sponsor aan de kant werd geschoven ondanks een nog lopend contract. En dat ook Corendon geen hoofdsponsor meer zou zijn, werd ons vorige week bevestigd, ook al ondanks een nog lopend contract. Corendon is afgelopen zomer echter overgenomen door een Zweedse groep die ook Sunweb in haar portefeuille heeft. Alleen was er die uitnodiging van de voorstelling van het nieuwe team die ons aan het twijfelen bracht. De voorstelling vindt op 3 januari immers plaats in het Corendon Village Hotel in Amsterdam. En bovendien wisten we niet wie Corendon zou vervangen. Dus toch nog een jaartje Corendon op de trui?

Niet dus, zo blijkt. Op vijf december al werd door Ciclismo Mundial uit Morkhoven, de BVBA van de broers Roodhooft, de domeinnaam Alpecin-Fenix geclaimd. Alpecin is de vroegere tweede sponsor van Katusha. Het Zwitsers-Russische team reed op fietsen van Canyon, de producent waarmee Mathieu van der Poel afgelopen zomer een vierjarig contract afsloot als ambassadeur van het Duitse bedrijf. Fenix is dan weer een Tsjechisch topbedrijf gespecialiseerd in het ecologisch verantwoord verwarmen en isoleren van allerhande gebouwen met uitlopers in de sector van zonne-energie. De broers Roodhooft hebben altijd een nauwe band gehad met de Tsjechische markt, via renners (Simunek, Boros, Toupalik) en sponsors (Kalas). Met Petr Vakoc werd ook al een Tsjechische topper overgenomen van Deceuninck - Quick Step. Tel daar nog Canyon bij als fietsenproducent en het is duidelijk dat er voor Corendon niet veel ruimte overblijft. Tenzij de broers Roodhooft het voorbeeld van Circus - Groupe Gobert volgen waar de veldrijders - Hermans en van Kessel - met Tormans een eigen sponsor hebben. Het contract van Corendon met het team loopt nog tot eind 2020.

Het team heeft voor volgend seizoen 27 renners onder contract met daarbij wel een aantal veldrijders en mountainbikers. Toch is het de bedoeling om zo snel als mogelijk een team uit te bouwen waarmee Mathieu van der Poel uitnodigingen krijgt voor alle wegwedstrijden van de World Tour waaraan hij wil deelnemen. Met de nieuwe sponsors - er wordt gesproken van een budget van tien miljoen euro - moet het team zich verder kunnen uitbouwen. Het belooft trouwens een warme transferzomer te worden. Door de komst van Circus beschikt ook Hilaire Van der Schueren nu plots over extra budgettaire ruimte die hij maar al te graag zal aanspreken.