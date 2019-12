De scrunchie is hét haaraccessoire van het moment

Ze waren al hip, maar in 2020 zullen scrunchies nog populairder worden. Het haarelastiek met dikke stof errond is een van de snelst stijgende zoekopdrachten, onder meer op inspiratieplatform Pinterest.

Carrie Bradshaw, het personage van actrice Sarah Jessica Parker, zei al in ‘Sex and The City’ dat ze scrunchies haat. Het haaraccessoire dat vooral eind de jaren 80 en begin jaren 90 populair was, verdween in de nillies quasi volledig uit de winkelrekken. Sinds enkele jaren is het terug en volgend jaar zien we het weer overal opduiken. Op Pinterest zijn de zoekopdrachten met de term ‘scrunchie’ met 6309 (!) procent gestegen in december alleen. Op modezoeksite Lyst merken ze een stijging van 20 procent.

“Het is een accessoire dat zowel functioneel als leuk is”, schreef redactrice Sara Radin in haar ode aan scrunchies in Teen Vogue. “Scrunchies doen millennials en generation X terugdenken aan hun jeugdjaren. En voor de VSCO-meisjes van generation Z worden ze gedragen als eerbetoon aan zichzelf.” Beroemdheden halen ook steeds meer de opvallende elastiek boven. Onder meer Selena Gomez, Hailey Bieber, Bella Hadid, Lizzo en Ariana Grande zijn er mee gesignaleerd. Intussen zijn scrunchies ook al op de catwalk gearriveerd. De Amerikaanse ontwerpster Maryam Nassir Zadeh (foto) naaide een sjaaltje aan het accessoire.

Ga voor wasbaar

BV-kapper Jochen Vanhoudt bevestigt de trend. “Ik verkoop ze al een viertal jaar in mijn salon, er is veel vraag naar. Ze komen in allerlei kleurtjes en stoffen. Van fluo tot met motieftjes en van fluweel tot satijn met strass”, klinkt het. Jochen voegt eraan toe dat scrunchies ideaal zijn om een hoge staart te maken of ze rond een dot te draaien. De elastiek in het accessoire is sterk genoeg om je haar omhoog te houden.” De kapper raadt dames die voor een duurder exemplaar kiezen aan om te checken of de scrunchie zeker in de wasmachine mag. “Het is interessant als je producten (haarlak, droogshampoo,...) er kunt uitwassen.”