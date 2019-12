Koor Amabile en Van Eyck Ensemble brengen kerstconcert

Neerpelt

Pelt - Afgelopen zaterdag werd er in de kerk van Boseind-Neerpelt weer prachtige muziek gemaakt. Het was er genieten van een avond gevuld met warme kerstwensen, vol overtuiging gezongen door de koorleden van Amabile (Neerpelt) en het Van Eyck Ensemble (Maaseik). Zij brachten samen het kerstconcert 'Een beetje meer kerst'.

Bekende en minder bekende parels uit een rijk verleden aan kerstliederen werden ten gehore gebracht. Dit alles onder begeleiding van strijkerskwartet en piano. De sfeervolle avond werd afgerond met een welgemeend 'We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!'