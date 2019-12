Schommelende man verdeelt het internet: “Kan iemand mij zeggen welke kant hij opgaat?”

Vergeet de internetdiscussies omtrent ‘the dress’ en het debat over Yanny en Laurel. Sinds kort doet er online een nieuw dilemma de ronde. Ditmaal is een onbekende schommelaar voer voor discussie. De grote kwestie: in welke richting schommelt de man?

Een simpele vraag die vreemd genoeg de meningen flink verdeelt. Onder de miljoenen kijkers die het filmpje reeds bekeken, circuleren momenteel twee theorieën. Het gros vermoedt dat de man in de richting van de camera kijkt, al is er een minderheid die denkt dat hij met zijn gezicht naar het gebouw op de achtergrond schommelt. Een heleboel grappige tekeningen op Twitter moeten helpen om duidelijkheid te scheppen. Het hoofd, de buiging van de knieën tot zelfs de positie van de palen: werkelijk alles wordt met veel aandacht bestudeerd.

De oplossing van het gezichtsbedrog is tot dusver niet geweten. Ook niet bij Eric Tupper, de man die de schommelaar begin dit jaar tijdens een vakantie in Alaska filmde. “We verbleven in een huisje en merkten dat iemand aan het schommelen was”, vertelde hij aan Buzzfeed. “Sommige van mijn vrienden dachten dat hij in onze richting keek, anderen dachten het tegenovergestelde. Daarom dat ik enkele video’s maakte om mijn gelijk te halen. Enkele dagen geleden plaatste ik de beelden op TikTok, en sindsdien is het debat gestart.”

