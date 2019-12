Eén op de drie Belgen viert vijf keer Kerstmis

Kerstmis vieren beperkt zich niet bij iedereen tot familiemomenten op kerstavond en -dag. Uit een rondvraag van kookplatform Lekker van bij ons blijkt dat één op de drie Belgen vijf keer Kerstmis viert.

Meer dan één op de drie Belgen - 35 procent - viert meer dan vijf keer Kerstmis. Dat gaat van de traditionele diners bij de familie tot allerlei kerstfeestjes ernaast. Gemiddeld gezien gaat de Belg in deze eindejaarsperiode naar 3,3 feestjes. Het is vooral bij Belgen onder de 35 jaar en bij gezinnen met kinderen dat het gemiddelde nog hoger ligt.

Hoewel we ook steeds meer vieren met vrienden, collega’s en soms zelfs de buren, worden de kersttradities bij de familie niet over het hoofd gezien. Kerstavond is voor 60 procent van de Belgen gereserveerd voor uitsluitend familie. Bovendien vindt 63 procent vindt het trouwens uiterst belangrijk om Kerstmis op 24 en/of 25 december te vieren.

Traditioneel

“Het wordt steeds moeilijker om het hele gezin samen rond de tafel te krijgen. Daardoor wordt het kerstfeest het perfecte moment om eens gezellig met het gezin of de hele familie samen te komen en te genieten. Op Kerstmis keren we met zijn allen even terug naar de traditie van het samen rond de tafel zitten. Het is nog dat ene moment dat je als van zelfsprekend reserveert voor familie, waarop het samenhorigheidsgevoel centraal staat”, zegt trendwatcher Herman Konings in een persbericht.

Hij voegt eraan toe dat het Belgisch kerstmenu nog steeds zeer traditioneel is. Het bestaat meestal uit een drie- tot viertal gangen. In de meeste families (80 procent) worden de maaltijden nog bereid door de gastvrouw- en heer. In 8 procent van de gevallen bestaat het kerstmenu uit gangen, verzameld door de genodigden. Zo’n 5 procent smult van afgehaalde maaltijden, 5 procent gaat uit eten. “Maaltijden die gedeeld moeten worden zoals gourmet en fondue blijven populair tijdens de feesten. Ook populair is het concept van ‘bring your own diner’ waarbij elk gast zijn eigen gerecht meebrengt, zodat kosten en moeite meteen gedeeld worden”, aldus nog Konings.