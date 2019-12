De Wever waarschuwt voor “implosie” van partijpolitieke landschap in 2024

N-VA-voorzitter Bart De Wever denkt dat bij de verkiezingen in 2024 een “totale implosie” van de traditionele politiek kan plaatsvinden, waarbij “antisysteempartijen” als het extreemrechtse Vlaams Belang en het extreemlinkse PVDA de grootste worden. Dat heeft hij laten verstaan in een maandag gepubliceerd gesprek met het magazine Newsweek. “Ons systeem is volstrekt uitgewoond. Dat is de conclusie van 2019. Het zou kunnen dat men het nog in zombiemodus laat verdergaan tot 2024”, zegt hij. “Maar dan nog zal in 2024 het resultaat voorspelbaar zijn: dan zou je naar een implosie van het systeem kunnen gaan.”