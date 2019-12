3 op de 4 restaurants sluiten op kerstavond

Dit jaar sluit 74 procent van de restaurants in Vlaanderen op kerstavond en 64 procent op oudejaarsavond. Dat is een stijging van respectievelijk 12 en 14 procent in vergelijking met 2018. Ook op nieuwjaarsdag blijven iets meer restaurants gesloten (2 op 3, +2 procent), blijkt uit een rondvraag van Horeca Vlaanderen.