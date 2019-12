Warmste maand in WZC De Voorzienigheid

Bocholt - Studio Brussel organiseert al enkele jaren De Warmste Week om geld in te zamelen voor verschillende goede doelen. In WZC De Voorzienigheid werd beslist om van deze 'warmste week' een 'warmste maand' te maken.

Doel was om de bewoners van WZC De Voorzienigheid 'een warm aandachtsmoment' te geven. Dat ging van samen een tas koffie drinken, samen iets bakken, samen wat lekker te eten tot het aanbieden een ontspannende massage. Het maakte niet uit wat de actie was, als de bewoner er maar een leuk moment aan beleefde. Voor zowelh et personeel als de bewoners werd het een geslaagde actie waarvan iedereen genoot.