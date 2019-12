Rotary Club Hasselt steunt Huis Erika Thijs

Hasselt - Voor Huis Erika Thijs vzw, het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, kwam de Kerstman al op 17 december langs. Ter gelegenheid van het kerstfeest van Rotary Club Hasselt maakte clubvoorzitter Lou Dybajlo bekend dat de club 5.000 euro aan deze organisatie schenkt. Het waren coördinator Sandra Duque en vrijwilliger Lut Vranken die de cheque in ontvangst kwamen nemen.

“Al meerdere jaren organiseert onze serviceclub een After Workparty op de vooravond van de Hasseltse jeneverfeesten. Zoals ons ‘Social Meal-Social Deal’-event is deze party één van onze belangrijkste activiteiten om fondsen te werven waarmee uiteenlopende sociale doelen kunnen gesteund worden”, zegt clubvoorzitter Lou Dybajlo. “Zo steunden we met eerdere edities van deze party o.m. vzw KIDS en de wereldwijde Rotarycampagne ‘End Polio Now’. Momenteel is gans Vlaanderen in de ban van ‘De Warmste Week’ en onze club blijft dus zeker niet aan de zijlijn toekijken met deze schenking aan Huis Erika Thijs”. Huis Erika Thijs vzw ontstond in 2013 na een fusie met Inloophuis Hasselt vzw die haar activiteiten in 2003 in de Schrijnwerkersstraat startte. Eind 2014 verhuisde de nieuwe vzw dan naar een pand in het Villers Park. Het is een ontmoetingsplaats en wegwijzer voor mensen die willen praten over de ziekte of die op zoek zijn naar informatie. Er wordt evenwel geen medische assistentie verleend, enkel doorverwijzing. Gemotiveerde en opgeleide vrijwilligers staan er in voor individuele begeleiding, bieden een luisterend oor voor angst, pijn en verdriet en schenken persoonlijke aandacht aan onzekerheid, zorgen en twijfel.

Uitgebreide info is te vinden op www.huiserikathijs.be