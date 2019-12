Poetin geeft brug naar geannexeerde Krim vrij voor treinverkeer

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag de trein genomen over de Krimbrug, die het schiereiland van de Krim verbindt met het Russische vasteland, en verklaarde zo de langste brug van Rusland open voor treinverkeer. Rusland heeft de Krim in 2014 geannexeerd. Oekraïne protesteerde daarom, net als de Europese Unie en de VS, tegen de brug.