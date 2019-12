Mode SHOPPING. Tien last minute kerstcadeaus die in de smaak vallen

Ben jij een van de mensen die altijd op het nippertje kerstcadeautjes begint te zoeken? Neem gerust je toevlucht tot deze last minute geschenkideeën: een selectie cadeautjes uit winkels die je in de meeste winkelstraten in onze steden vindt, maar boeiender zijn dan een bon.