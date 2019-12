Een man uit Zutendaal riskeert een celstraf omdat hij een vrouw zou aangerand hebben op de bus. Voor het opstappen wreef hij volgens het slachtoffer over haar billen. Toen ze wilde afstappen begon hij haar te knuffelen. De man ontkent met klem.

De feiten dateren van 5 maart 2018 toen de vrouw aan de bushalte in Genk stond te wachten. Voor het opstappen, wreef de veertiger volgens haar twee keer over haar achterwerk. “Op de bus werd ze in het ...