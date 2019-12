Zes dagen overleven in auto na crash: “Modderwater opgevangen met doosje Mentos”

Telkens als Corine Bastide (45) haar arm bewoog, verloor ze het bewustzijn. Telkens als ze wat regenwater wou drinken om te overleven, moest ze een leeg kauwgomdoosje richting de modder kantelen. Telkens als ze in het diepe struikgewas naast de weg om hulp schreeuwde, bleef het akelig stil. Dat ze afgelopen juli tijdens een hittegolf 160 eindeloze uren in haar totaal verhakkelde auto overleefde, is een mirakel. Zes maanden en vier operaties later bekomt ze in thuisbasis Hoei van alle emoties. “Mijn kerstcadeau: zonder looprekje of krukken stappen.”