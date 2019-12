Modeontwerper Emanual Ungaro overleden

De Franse modeontwerper van Italiaanse afkomst Emanual Ungaro is overleden in Parijs. Dat maakte de familie van de 86-jarige man, die onder meer voor Balenciaga werkte, zondag bekend.

De couturier was volgens een bron binnen de familie al sinds twee jaar verzwakt, weet persagentschap Belga. Ungaro ging in 2004 met pensioen. “Ook al had hij het modehuis verlaten, hij was nog altijd erg aanwezig in de inspiratie. Het is een groot verlies”, zo reageert een woordvoerder van het modehuis Emanuel Ungaro op het overlijden.

Model defileert met een creatie uit de lentecollectie van Emanuel Ungaro in 2018 Foto: ISOPIX

Ungaro werd op 13 februari 1933 geboren in het Zuid-Franse Aix-en-Provence als een zoon van Italiaanse migranten. Hij leerde de basis van het vak bij zijn vader, een kleermaker, voordat hij in Parijs verder werd opgeleid door de Spaanse modeontwerper Cristobal Balenciaga. Na een korte passage bij Courrèges, lanceerde hij in 1965 hij zijn eigen, gelijknamige, merk. Daarmee maakte hij vooral indruk met creaties in zware stoffen en met ruwe randen. Ook geometrische jurken en zijn lef met kleur en prints waren kenmerkend. Zijn werk viel in de smaak bij onder meer Bianca Jagger en Jackie Kennedy.

In 2004 verkocht de Franse ontwerper zijn label echter aan internetondernemer Asim Abdullah voor 84 miljoen dollar (75,6 miljoen euro). Na het vertrek van Ungaro werden verschillende andere modeontwerpers aangenomen om het bedrijf te leiden, waaronder Esteban Cortazar. In 2009 werd Lindsay Lohan benoemd tot artistiek directeur van het bedrijf. Zij werkte samen met de toenmalige hoofdontwerper Estrella Archs aan verschillende collecties die werden bespot door mode-collega’s. Ungaro laat een vrouw Laura Bernabei, met wie hij in 1988 trouwde, en een dochter na.