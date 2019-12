Drie inbraken in Maasmechelen

Maasmechelen - Zondag even voor middernacht is op de Bloemenlaan een inbraak in een huis vastgesteld. Dieven hadden de inboedel overhoop gehaald. Er lijkt geen buit te zijn gemaakt. Die ochtend was er ook al ingebroken in een huis op de Rijksweg. Er zijn een laptop, een tablet en een speaker gestolen. Daar richtten de daders ook wanorde aan. Zaterdagvoormiddag was bij de politie al een inbraak in een garage van een huis in de Loobeekstraat gemeld. Op het eerste gezicht blijkt er niets te zijn verdwenen.