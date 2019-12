Simon Yates mikt in 2020 op Giro en Olympische Spelen

De Ronde van Italië en de Olympische Spelen in Tokio zijn volgend jaar de hoofddoelen van Simon Yates. Dat laat de Brit maandag optekenen op de website van zijn team Mitchelton-Scott.

Yates begint het seizoen met de Tour Down Under (19-26 januari). Aansluitend start hij in de Cadel Evans Great Ocean Road Race (2 februari) en de Jayco Herald Sun Tour (5-9 februari). Daarna is het toewerken richting Giro, die op 9 mei in Boedapest start met een individuele tijdrit.

In 2018 droeg Yates dertien dagen de roze trui in Italië en won hij drie etappes. Na een inzinking in de slotweek finishte hij uiteindelijk pas als 21e. In het najaar nam Yates revanche met eindwinst in de Ronde van Spanje. Dit jaar werd de Brit achtste in de Giro en won hij aansluitend twee ritten in de Tour. La Grande Boucle staat in 2020 niet op zijn programma omdat hij voluit mikt op de Spelen, die kort na de Tour volgen.

“De Giro is een wedstrijd met veel charme en karakter. De fans zijn gepassioneerd, het parcours is knap en er wordt altijd agressief gekoerst, waar ik van hou”, onderstreept Yates. “Vorig jaar haalde ik niet mijn beoogde niveau en nu wil ik er terugkeren in de best mogelijke vorm. Het parcours van 2020 is traditioneel met veel tijdritkilometers en klimwerk. We moeten op alles voorbereid zijn. Ik wil in mijn beste conditie aan de start verschijnen om mijzelf zo de grootste kans op winst te geven.”