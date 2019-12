Kim Clijsters zal in maart haar wederoptreden maken in Mexico. Dat goede nieuws deelde de tennisster zelf mee op Instagram. “Ik ben erg tevreden met de progressie die ik heb gemaakt.”

Toen Clijsters (36) haar comeback aankondigde in september, was het nog de bedoeling om begin volgend jaar in Australië haar wederoptreden te maken. Een knieblessure gooide in november echter roet in ...