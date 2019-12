Hasselt -

Op de E313 richting Luik is maandagvoormiddag een vrouw met haar auto in de berm gecrasht. Ze verloor de controle over het stuur na een inhaalmanoeuvre. De 39-jarige bestuurster werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De auto werd getakeld. Het ongeval veroorzaakte weinig of geen verkeershinder.