Brandweerman vraagt vriendin ten huwelijk tijdens De Warmste Week

Love in the air tijdens De Warmste Week in Kortrijk: brandweerman Yoni leerde vijf jaar geleden zijn vriendin Eline kennen tijdens de week voor het goede doel, nu vroeg hij haar er ten huwelijk.

Het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, van waar Studio Brussel dit jaar De Warmste Week uitzendt, kreeg zondagavond duizenden brandweermannen over de vloer tijdens Fire for Life. Dat was al opmerkelijk, maar het was brandweerman Yoni die écht de ster van de avond werd.

Op het podium bij presentatoren Eva De Roo, Joris Brys en Fijn Germijns vroeg Yoni zijn vriendin Eline ten huwelijk. “We hebben elkaar vijf jaar geleden leren kennen tijdens Fire for Life”, zei Yoni. De cirkel is daarmee rond.