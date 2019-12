Turngoud voor Nina Derwael, Toureuforie voor Dylan Teuns, de landstitel van KRC Genk en nog zo veel meer. Ook zonder Olympische Spelen of groot tornooi in het voetbal was 2019 een sportjaar om U tegen te zeggen. We testen de komende twee weken uw kennis van het afgelopen sportjaar. Veel plezier met deel 2 van onze quiz!