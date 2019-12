Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman brengen kerstconcert

As - Wegens groot succes vorig jaar vond op zaterdagavond 21 december voor het tweede jaar op rij een belevingsconcert plaats in de Sint-Theresiakerk van As met twee klassezangeressen en bovendien hartsvriendinnen, Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman.

Zij werden begeleid door twee topmuzikanten met aan het klavier Dirk Schreurs en op gitaar Marco Cirone. Samen brachten ze een warm programma tussen kerst en keinkunst, van Vermandere en Stef Bos tot o.a. 'Rudolf' en 'Stille Nacht'. Enkele prachtige vertalingen passeerden ook de revue, zelfs mooie gevoelige liedjes uit eigen repertoire kwamen aan bod die de harten van de bezoekers vulden met warmte en betovering. Beide dames beschikken over een prachtige stem die de magie deed ontluiken tijdens hun samenzang. Laten we hopen dat ze het kerstconcert in As als een vaste waarde beschouwen en we hun volgend jaar opnieuw mogen gaan bewonderen.