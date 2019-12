Vlaanderen kreeg er in 2019 amper 25 nieuwe windmolens bij

Het voorbije jaar zijn er in Vlaanderen maar 25 nieuwe windturbines op land bijgekomen, goed voor een vermogen van 75 megawatt. Dat meldt de VRT op basis van cijfers van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). In 2017 waren het er nog 80, in 2018 35, goed voor respectievelijk meer dan 200 megawatt en net geen 100 megawatt. VWEA wijst naar het protest van omwonenden en lokale besturen en problemen bij enkele grote fabrikanten.