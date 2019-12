Olielek na scheepsongeval bedreigt Galapagoseilanden

Bij een scheepsongeval zondag voor de kust van de Galapagoseilanden is olie vrijgekomen. De autoriteiten van Ecuador hebben intussen spoedmaatregelen genomen om de schade te beperken en het natuurerfgoed in de regio te vrijwaren. Zo wordt er geprobeerd om de verontreiniging in te dammen door barrières op te werpen en absorberende matten in te zetten.