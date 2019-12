Bankovervallers graven 60 meter lange tunnel in Brazilië

In Brazilië heeft de politie naar eigen zeggen een bankoverval verijdeld. De overvallers hadden al een meer dan 60 meter lange tunnel gegraven en waren van plan om zondag de administratieve hoofdzetel van de staatsbank Banco do Brasil in Campo Grande, de hoofdstad van de deelstaat Mato Grosso do Sul, te beroven. Dat meldt de plaatselijke politie.