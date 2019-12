De vriend van Nina scoorde zelf en was toch nog op haar feestje

Nina Derwael kwam op het Sportgala in Schelle alleen binnen en poseerde op de rode loper afwisselend alleen, met een vriendin en met Aagje Vanwalleghem. Maar naar buiten ging ze met vriend Siemen Voet aan haar arm. De voetballer had om 17 uur nog een match in Roeselare (1-1 tegen Union) en nam halfweg de show de plaats van Nina’s vriendin in.