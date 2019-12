Australische premier: “Meer doen tegen klimaatverandering zou roekeloos zijn”

Meer doen in de strijd tegen klimaatverandering zou “roekeloos” zijn. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison verklaard. Hij wordt bekritiseerd omdat hij te weinig zou ondernemen tegen de bosbranden die het land al wekenlang teisteren. De branden zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart, in oktober. De oorzaak is onder meer de droogte waarmee het oosten van het land al twee jaar kampt.