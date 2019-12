Lewis Hamilton: "Ik wacht op een vrouw die het F1-veld wegblaast"

Lewis Hamilton is in 2019 voor de zesde keer wereldkampioen in de Formule 1 geworden en nu werpt hij zijn blik op de toekomst van de sport. Hij hoopt alvast dat er hard gewerkt wordt op het gebied van diversiteit.

In een video die door Mercedes werd gelanceerd kijkt Hamilton terug op dertien jaar Formule 1 en wat hij daarin verwezenlijkt heeft.

“Ik wil graag jongeren helpen,” aldus Hamilton. "Ik wil helpen om deze sport op de een of andere manier te veranderen om een nog meer diverse sport te worden. Ik wil de teams aanmoedigen om divers te zijn, ik wil de sport toegankelijker maken."

"Ik hoop dat op een bepaald moment er een jonge, sterke vrouw doorkomt en het veld wegblaast. Zou dat niet iets speciaals zijn?"

Er is wel wat in beweging om vrouwelijke rijders een beter platform te geven om zichzelf in de kijker te rijden. Dit jaar was er met de W-Series een kampioenschap met uitsluitend vrouwelijke piloten en met Tatiana Calderon nam er voor de eerste keer een vrouw deel aan de Formule 2.

De W-series werd gewonnen door Jamie Chadwick die ondertussen deel uitmaakt van het ‘young driver program’ van Williams. Daarmee treedt ze in de illustere voetsporen van Susie Wolff, die op dit moment teambaas is van het Venturi Formula E-team.

Maar voor Hamilton gaat het verder dan alleen maar vrouwen aan de slag te krijgen in de F1, hij ziet dat de autosport langzaamaan diverser wordt naarmate de tijd vordert.

"Ik was op het FIA Gala en ik kwam een Aziatische familie tegen," zei hij. "Geez, ik dacht dat ik de enige bruine persoon hier zou zijn, want zo is het normaal gesproken."

"Het is grappig om te lachen om dat soort dingen, maar ik ben in een wereld waar dat al mijn hele leven gebruikelijk is."

"Om gekleurde mensen in het publiek te zien - of het nu zwart is, Aziatisch, of wat dan ook - het is gewoon geweldig om de diversiteit langzaam binnen te zien sluipen, omdat het een wereld is die voor iedereen openstaat."

Als het over zijn eigen toekomst gaat denkt Hamilton dat hij misschien wel in het zakenleven wil stappen, hij staat open voor allerlei uitdagingen.

"Je geest openstellen voor de verschillende mogelijkheden van verschillende dingen die je kunt doen, ik probeer alles. Er is niet één ding dat ik niet probeer. Er zijn misschien dingen die ik leuker vind dan andere, maar ik probeer het tenminste.”

"Ik geloof dat ik goed kan zijn in bijna alles wat ik besluit te doen, als ik werk op de manier waarop ik weet hoe ik moet werken."

Maar dat betekent niet dat Hamilton zijn helm al aan de wilgen gaat hangen binnen afzienbare tijd.

"Ik ga mijn achtste jaar met mijn team in en we hebben meer te bereiken. We groeien constant als een team op elk gebied, op elke afdeling, op elke manier."

"Als rijder leer ik steeds meer over de sport, ik leer steeds meer over de wagen, ik leer steeds meer over de rijderskant van de dingen en het grote circus dat het is."

"Ik werk met een ongelofelijke groep mensen, we hebben gewerkt en we zijn als team succesvol geweest," zei hij.

"Dat is het mooie, je kunt nooit iets alleen doen. Je moet het altijd doen met goede mensen om je heen, een goed team," voegde hij eraan toe. "Goed teamwerk laat de droom in vervulling gaan!"

"Gewoon werkethiek. Hoeveel wil je er voor hebben? Eenvoudige vraag. Wil je het echt, echt? Doe dan het verdomde werk!"

