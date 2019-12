Kwart meer gokkers tijdens play-offs: “De link tussen gokken en sport is problematisch”

Bijna 140.000 nieuwe registraties op goksites. Een inzet die ruim een kwart hoger lag dan voordien.

Het is duidelijk: tijdens de play-offs in het voetbal werd fors meer gegokt. Het gevolg van de alomtegenwoordige gokreclame, zegt de Kansspelcommissie in een uitgebreid rapport dat onze redactie kon inkijken. Ze vraagt de politiek om duidelijke regels rond gokreclame.