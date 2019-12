Cercle Brugge mag opnieuw wat meer dromen van het behoud dankzij een collectieve topprestatie tegen een heel matig voetballend Zulte Waregem dat zich in Brugge 90 minuten leek te bezondigen aan een oude voetbalwet: onderschat nooit een gewond dier. Na afloop was de vreugde bij groen-zwart dan ook heel groot, ook al bleek concurrent Waasland-Beveren in extremis toch nog de drie punten thuis te houden tegen Standard.