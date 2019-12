Op 18 augustus 2011 raasde een allesvernietigende storm over de Pukkelpopweide. Bij het drama lieten in totaal vijf mensen het leven en raakten vele anderen gewond. Ook Hasselaar Gerry (32) belandde in een coma, al liep het voor hem gelukkig goed af. “Ik ga nog elk jaar met plezier naar Pukkelpop.”