De Sart: “Het was hét moment om de kloof uit te diepen”

Ex-Kanarie Alexis De Sart graaide met Antwerp in extremis een punt mee op Stayen. Toch was het voor de middenvelder van The Great Old geen al te leuke avond. Het merendeel van de Truiense fans kon geen vrede nemen met de manier waarop hij Sint-Truiden afgelopen seizoen verliet en daarom werd het nummer 25 ook uitgefloten door de thuisaanhang. “Dat hoort bij het spel. Ik maak hier totaal geen probleem van. Ik kan de STVV-supporters deels begrijpen omdat ik hier misschien niet op de leukste manier vertrokken ben, maar ook dat is voetbal. Je kan niet op alles invloed hebben.”